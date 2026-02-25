Чемпион мира по LoL выступит на квалификации к The International 2026 по Dota 2

Известный южнокорейский киберспортсмен Ким doinb Тэ Сан намерен сменить дисциплину. Агент игрока сообщил, что чемпион Worlds 2019 по League of Legends планирует участвовать в открытых квалификациях к The International 2026.

Сейчас doinb активно тренируется под руководством китайского профессионала Чжоу Emo И. На его аккаунте в Dota 2 уже сыграно более 9 тысяч матчей, хотя винрейт остаётся чуть ниже 50%. Название команды и состав тиммейтов пока не раскрываются.

Doinb прославился победой на чемпионате мира в составе FunPlus Phoenix, но не выступал на про-сцене LoL с ноября 2025 года. Открытые отборы на TI 2026 пройдут с 9 по 12 июня, а сам турнир состоится в Шанхае.