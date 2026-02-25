Fallout 4: Anniversary Edition вышла на Switch 2

Bethesda Game Studios выпустила Fallout 4: Anniversary Edition для Nintendo Switch 2. Об этом сообщает DTF.

© Газета.Ru

Издание включает все шесть дополнений к оригинальной игре, а также более 150 единиц пользовательского контента из Creation Club, в числе которых оружие, костюмы, строительные наборы, разные породы собаки и сюжетные задания.

Версия для Nintendo Switch 2 получила три режима производительности с ограничением частоты кадров на уровне 30, 40 и 60 fps. При этом разработчики не внедряли дополнительных технических функций, включая поддержку управления через Joy-Con 2 в режиме мыши.

Стоимость Anniversary Edition составляет $60 (около 4,5 тыс. руб.). Bethesda также планирует выпуск физической версии, однако в коробках будут размещены коды загрузки вместо привычных картриджей с игрой.

Юбилейное издание впервые вышло в ноябре 2025 года к десятилетию оригинальной Fallout 4. Тогда релиз вызвал неоднозначную реакцию аудитории: игроки критиковали оптимизацию и отсутствие части контента Creation Club, что позднее было частично исправлено.

Ранее сообщалось, что Marvel's Wolverine выйдет 15 сентября эксклюзивно на PS5.