Разгон едва не стоил владельцу дорогой видеокарты

Владелец видеокарты Asus GeForce RTX 5090 Astral столкнулся с перегревом и частичным расплавлением 16-контактного разъема питания, хотя использовал специализированный модуль мониторинга. Об этом сообщает портал WCCFTech.

© Газета.Ru

По словам пользователя, в системе был установлен диагностический модуль Thermal Grizzly WireView Pro GPU, предназначенный для отслеживания параметров питания и предупреждения о возможных перегрузках. Устройство фиксировало превышение температуры и сигнализировало о проблемах, однако владелец проигнорировал предупреждения.

Ситуация осложнялась тем, что видеокарта была модифицирована: пользователь прошил BIOS от MSI Lightning и применил экстремальный разгон, увеличив подаваемую мощность сверх стандартных параметров. Вероятно, это и стало причиной перегрева разъема.

В результате повреждение получил внешний коннектор, подключенный к модулю WireView Pro, тогда как разъем на самой видеокарте остался целым. По сути, дополнительный модуль принял на себя тепловую нагрузку и тем самым предотвратил более серьезные последствия для дорогостоящей видеокарты.

