Microsoft и Warner Bros. подали в РФ заявки на товарные знаки

Американские компании Microsoft и Warner Bros. подали заявки на регистрацию товарных знаков видеоигр Gears of War: E-day и Hogwarts Legacy, выяснил корреспондент ТАСС.

Заявки на регистрацию товарных знаков были поданы из США в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) 20 февраля 2026 года. В частности, заявка на видеоигру Hogwarts Legacy, события которой происходят во вселенной "Гарри Поттер" из серии романов Джоан Роулинг, поступила из штата Калифорния, а на шутер с видом от третьего лица Gears of War: E-day - из штата Вашингтон.

Как следует из базы ведомства, с которой ознакомился ТАСС, заявки на регистрацию поданы по классам №9 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), куда входят программное обеспечение, видеоигры и мультимедийные файлы. Заявка на регистрацию товарного знака Gears of War: E-day была также подана по классу №41 МКТУ - развлекательные услуги, связанные с онлайн компьютерными играми.

К тому же в начале февраля компания Blizzard (принадлежит Microsoft) зарегистрировала в России до октября 2035 года товарный знак видеоигры Diablo, заявка на регистрацию была подана из США в октябре 2025 года. Согласно данным Роспатента, знак регистрируется по классам №9 и №41 МКТУ.

В 2022 году американская компания Microsoft приняла решение о приостановке продажи товаров и предоставления услуг в России на фоне ситуации вокруг Украины. Тогда же студия Warner Bros. приостановила свою деятельность в РФ по аналогичной причине.

Ранее глава Роспатента Юрий Зубов в интервью ТАСС говорил, что известные зарубежные бренды стараются обеспечить как регистрацию, так и продление действия своих торговых знаков на территории России. По его словам, товарный знак регистрируется для защиты от подделок, чтобы никто не реализовывал товары под видом продукции правообладателя.