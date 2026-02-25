«Росомаха» от Sony выйдет на PS5 уже 15 сентября

Компания Sony раскрыла дату выхода «Росомахи». Новый экшен про знаменитого героя комиксов и фильмов Marvel выйдет 15 сентября 2026 года на PlayStation 5. Игру уже можно добавить в список желаемого в PS Store.

«Росомаха» — новый проект студии Insomniac Games, создателей «Человека-паука», «Майлза Моралеса» и Ratchet & Clank. Это линейный экшен от третьего лица, который расскажет историю Джеймса Хоулетта, мутанта, вооружённого выдвижными когтями и способностью к самоисцелению.

В будущей игре Росомахе предстоит найти ответы на вопрос, кем он был в прошлом. Геймерам, как и самому герою по его канону из комиксов, нужно стать «живым оружием» в поисках правды.