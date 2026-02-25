Blizzard представила Overwatch Rush

Компания Blizzard представила новую игру Overwatch Rush по культовой вселенной — это шутер с видом сверху для мобильных устройств.

За разработку игры отвечает новая команда Blizzard с опытом в сфере мобильного гейминга: подчёркивается, что Team 4 по-прежнему полностью сосредоточена на поддержке основной Overwatch на ПК и консолях. Также отмечается, что Overwatch Rush будет не мобильным портом, а полностью новой игрой.

Сейчас команда готовится к тестированию игры в отдельных регионах и странах, обещая поделиться анонсами в официальном Discord. Дата релиза и другие подробности о проекте Overwatch Rush пока не раскрываются.