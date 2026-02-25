В России представили мощный мини-ПК

Maibenben представила новую рабочую станцию PC95A. Это небольшой, но очень мощный компьютер, созданный для: работы с большими языковыми моделями, анализа данных, видеомонтажа и 3D-моделирования.

Устройство выглядит как серебристый кубик со стороной примерно 20 сантиметров. Корпус сделан из прочного алюминия.

Сердцем новинки стал процессор AMD Ryzen AI MAX+ 395. Он имеет 16 вычислительных ядер и ИИ-ускоритель. За графику отвечает AMD Radeon 8060S.

В компьютере установлено 128 ГБ оперативной памяти. До 96 ГБ из этого объема можно выделить специально для видеокарты. Для хранения файлов предусмотрен SSD на 1 ТБ и слот для установки второго диска.

На передней панели есть разъем для наушников и порты USB. Сзади расположены USB-C, выходы на мониторы (включая 8K), HDMI и два сетевых порта. На станцию дают гарантию 2 года.