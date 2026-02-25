Процессоры NVIDIA N1 и N1X дебютируют в первой половине 2026 года

Компания NVIDIA планирует выпустить первые потребительские ARM-процессоры в первой половине текущего года. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с планами производителя.

© Газета.Ru

Компания совместно с MediaTek разработала чипы N1 и N1X, которые представляют собой системы на кристалле с процессорными ядрами Cortex и интегрированной графикой на базе архитектуры Blackwell.

Производителями первых устройств на их основе могут стать Dell Technologies и Lenovo, которые, по информации источников, уже ведут подготовку соответствующих моделей ноутбуков. Публичная премьера устройств ожидается на выставке Computex 2026.

Собеседники WSJ также отмечают, что NVIDIA намерена уделить особое внимание совместимости новых ARM-чипов с программным обеспечением и играми, изначально разработанными для архитектуры x86 от Intel. Это направление рассматривается как ключевой фактор для успешного выхода компании на рынок потребительских ПК.

Аналитики, опрошенные изданием, полагают, что внедрение ARM-решений NVIDIA позволит производителям создавать более тонкие и легкие ноутбуки с увеличенным временем автономной работы.

Ранее в премиальной видеокарте MSI за $5090 обнаружили недочеты сборки.