Расходы россиян на видеоигры достигли 175 млрд рублей

В 2025 году совокупные траты россиян на видеоигры (приобретение игр, подписок, внутриигровые покупки в онлайн-играх) составили 175 млрд руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Организации развития видеоигровой индустрии и Национального агентства финансовых исследований.

Рост расходов россиян на видеоигры за год составил 33%. В среднем пользователь тратил на игры 5,1 тыс. руб. Выше всего траты оказались у геймеров Красноярска (в среднем около 7,2 тыс. руб.). В Москве показатель составил 6,4 тыс. руб.

Крупные траты геймеров объясняются ростом стоимости новинок и комиссиями посредников за пополнение кошельков и покупку ключей в размере 15–25%.

По доле расходов у геймеров 20% занимают внутриигровые покупки, 10% — подписки на видеоигры, 9% — покупка цифровых копий игр, 7% — приобретение физических копий игр, 6% — покупка игровых пропусков.

Совокупно 40% геймеров в России имеют незаконченное высшее, высшее или несколько высших образований. Их достаток чаще всего средний или выше среднего.

По мнению экспертов, российская аудитория геймеров будет и дальше расти, а объем расходов на видеоигры останется стабильным.

