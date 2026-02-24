Игровой фестиваль Summer Game Fest 2026 стартует 6 июня в формате Е3

Организаторы крупной игровой выставки Summer Game Fest раскрыли детали будущего ивента, который пройдёт летом. В этот раз ивент снова будет похож на выставку E3 — фестиваль SGF пройдёт в том числе в офлайн-режиме с блогерами и журналистами.

Так, основная часть Summer Game Fest пройдёт в три этапа:

Стрим Summer Game Fest с трейлерами и анонсами — 6 июня с 1:00 по 3:00 мск.

Медиадни для журналистов и инфлюэнсеров — с 6 по 8 июня.

Конференция с изданием The Game Business об игровой индустрии — 8 июня.

Summer Game Fest 2026 по традиции пройдёт в театре «Долби» в Лос-Анджелесе, где также проходит церемония вручения премии «Оскар» и другие важные события в мире развлечений. Ведущим ивента вновь станет Джефф Кили, организатор The Game Awards.