Rockstar Games ловит сливщиков, распространяя ложные данные о GTA 6

Разработчик Rockstar Games ввёл жёсткие меры для предотвращения утечек данных о GTA 6, распространяя среди сотрудников намеренно искажённую информацию. Это позволяет выявить тех, кто передаёт конфиденциальные сведения о проекте, который, по слухам, уже близок к завершению. Об этом сообщает издание pepelac.news.

© кадр из игры

Метод, известный как «приманка», предполагает предоставление разным группам разработчиков слегка отличающихся деталей, что помогает отследить источник утечки при появлении информации в публичном пространстве. Такая практика, характерная для крупных корпораций, подчёркивает беспрецедентный уровень безопасности вокруг GTA 6. Rockstar Games демонстрирует твёрдую позицию в отношении разглашения служебных данных, что подтверждается увольнениями сотрудников в прошлом году из-за дисциплинарных нарушений, связанных с передачей неанонсированных материалов.

Компания официально подтвердила два инцидента: в ноябре 2023 и ноябре 2025 годов были уволены работники из США и Индии соответственно. Усиление контроля отражает высокую ставку студии на релиз GTA 6, стремясь сохранить информационную интригу до официальных анонсов и защитить проект от преждевременного раскрытия деталей. Подготовка к масштабной маркетинговой кампании, как утверждается, вскоре может перейти в активную фазу.