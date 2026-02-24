Для GTA: Vice City вышел крупный сюжетный мод о Лэнсе Вэнсе

Студия Northstar Games выпустила сюжетный мод «The Backstabber's Blues» для Grand Theft Auto: Vice City, который рассказывает о персонаже Лэнсе Вэнсе и предлагает альтернативный взгляд на события оригинальной кампании. Модификация получила 9,1 баллов из 10 на портале LibertyCity.

Мод позиционируется как самостоятельная история, раскрывающая сюжетную линию Лэнса в период, когда протагонист игры Томми Версетти занимался захватом Вайс-Сити. Авторы добавили 12 основных миссий, три побочные миссии от незнакомцев, а также ряд дополнительных активностей в открытом мире. По словам энтузиастов, они решили переосмыслить образ Лэнса, показав его мотивацию и внутренние конфликты.

С точки зрения геймплея мод включает новые механики. В частности, на внешность персонажа влияет образ жизни, есть система изменения веса как в Grand Theft Auto: San Andreas, а также введена и система зависимостей.

Контентное расширение включает 11 новых транспортных средств, три вида оружия и 22 уникальных наряда. Магазины одежды получили интерьеры, а часть городской карты переработана, добавлены новые убежища, заведения и интерактивные локации.

Дополнительно мод интегрирует обновленную радиостанцию VCFL с 18 новыми музыкальными композициями, оригинальными репликами ведущей и камео знакомых персонажей.

