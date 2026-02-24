В Counter-Strike 2 могут вернуться операции и новый игровой режим

В коде свежего обновления Counter-Strike 2 обнаружены намёки на возможное возвращение операций и добавление нового игрового режима. Об этом сообщил датамайнер Ави Thour Тур.

© Чемпионат.com

Исследователь нашёл строку mission points, которая не связана с текущими еженедельными заданиями, что указывает на подготовку системы миссий, характерных для операций. Также в файлах игры появились старые токены локализации квестов с комментарием разработчиков о переходе на новый игровой координатор.

Thour и другой инсайдер, Максим Gabe Follower Полетаев, считают, что Valve активно работает над крупным контентным обновлением.

Операции — это сезонные события с уникальными кампаниями, картами сообщества и наградами. Последняя операция, «Хищные воды», завершилась в CS:GO ещё в феврале 2022 года.