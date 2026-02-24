В столице завершился первый турнир «Мир танков: Кибергерои Москвы». Корреспондент «Вечерней Москвы» побывала на финальных соревнованиях, прониклась их атмосферой и пообщалась с участниками.

Кибертурнир, организованный столичным Агентством креативных индустрий, проходил на территории Московского кластера видеоигр и анимации. За 20 дней через квалификационные раунды прошли около 1000 человек и 140 команд, но до финала дошли только две — Virtus.Pro и Enemy, одни из лучших международных киберспортивных команд.

В день проведения финальных игр на территории инновационного центра «Сколково», где расположен кластер, собрались фанаты видеоигр. Ведь, помимо турнира, их ждали автограф-сессии с киберспортсменами, возможность посоревноваться с профессионалами, лекции от экспертов и многое другое.

Как отметила руководитель Агентства креативных индустрий Москвы Гюльнара Агамова, сегодня киберспорт занимает позицию одного из ведущих видов соревнований в мире и имеет множество поклонников.

— В России дисциплина активно развивается, и одна из наших задач — способствовать популяризации киберспорта, проводить масштабные киберспортивные турниры по российским играм, таким как «Мир танков», — рассказала она, добавив, что кластер видеоигр и анимации — отличная площадка для проведения таких мероприятий.

По словам одного из посетителей Андрея Разумнова, который пришел на турнир вместе с другом, ему интереснее всего было протестировать новую версию игры «Мир танков» и посоревноваться с другими игроками. Для этого можно было использовать компьютеры, установленные на территории кластера, чем парень не преминул воспользоваться.

— Игра очень интересная, отличная графика, много различных опций. Я был удивлен, когда узнал, что за ней стоят наши российские разработчики, ведь мы привыкли к тому, что большинство игр выпускается за границей, — поделился Андрей. Могли посетители кластера и посостязаться в силе — с помощью аттракциона с боксерской грушей. Вокруг него собралась целая толпа молодых людей — они азартно наблюдали, какую силу удара покажет табло для каждого участника.

Конечно, больше всего зрителей собралось в основном зале. Там на огромном экране транслировался главный матч мероприятия — за звание чемпионов боролись лучшие команды страны. Комментировали бои признанные эксперты в этой игре. Сами финалисты играли очень собранно, в перерыве у многих даже дрожали пальцы.

— Я в игре больше пяти лет, играю за Enemy. Игра очень напряженная, у нас сильные соперники. Мы впервые на этой площадке. Очень нравится оборудование, организация. Верим в победу, — рассказал один из игроков Никита Лиферов.

Победителем турнира действительно стала команда Enemy. Чемпионам в торжественной обстановке вручили призы от партнеров турнира и награду в размере 3,5 миллиона рублей. Денежная награда за второе место составила 1,5 миллиона рублей.

КСТАТИ

Первый сезон онлайн-турниров «Московский киберспорт» был открыт в 2020 году. Здесь делают первые шаги начинающие спортсмены, тренируются профессионалы, скауты находят перспективных игроков. Ближайший турнир по игре «Мир танков» пройдет 1 марта в онлайн-формате. Участники смогут побороться за призовой фонд размером в 21 000 рублей и 110 000 игрового золота. Регистрация проходит на платформе cybermos.ru.