В Fortnite пройдет коллаборация с Resident Evil Requiem

Инсайдер и датамайнер HYPEX рассказал о скором проведении кроссовера Fortnite и Resident Evil Requiem. В честь будущей коллаборации уже есть первый скин — это образ Грейс Эшкрофт.

Добавят ли в королевскую битву Леона, пока трудно сказать. Однако наличие Грейс тоже радует.

События девятой части знаменитой хоррор-серии развернутся в Раккун-Сити, а главной героиней выступит Грейс Эшкрофт, дочь Алиссы Эшкрофт из RE: Outbreak. В продолжении она работает в ФБР и занимается расследованием потусторонних происшествий. В какой-то момент девушка сама становится заложницей монстров и должна выбраться на свободу. В игре также будет русский перевод, в том числе озвучка.

Что до Resident Evil Requiem, она выйдет выйдет 27 февраля на PS5, Xbox Series и ПК.