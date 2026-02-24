Blizzard обдумывает экранизации Overwatch, Diablo и Warcraft

Президент Blizzard Джоанна Фэрис рассказала, что в компании начала думать об экранизациях своих самых популярных франшиз, среди которых Overwatch, Diablo и Warcraft.

По словам Фэрис, создание фильмов и сериалов по этим сериям игр станут важной частью долгосрочного развития франшиз, поэтому Blizzard присматривается к этому.

Мы хотим привлечь новых поклонников, которые, возможно, не были с нами все эти 35 лет. В ближайшем будущем мы будем активнее взаимодействовать с Голливудом, киноиндустрией и телевидением, и это, вероятно, станет важной частью нашего плана.

О каких-то более конкретных планах Джоанна пока не рассказывала.