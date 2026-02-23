Похоже, в этом году Nvidia выпустит ноутбуки на собственных процессорах

Nvidia планирует до конца года представить ноутбуки на базе собственных процессоров, сообщили WSJ. Процессоры будут построены на архитектуре Arm и объединят в себе центральный процессор, графику и блоки для работы с ИИ.

Nvidia поставляла в ноутбуки в основном видеокарты, процессоры в таких гаджетах были сторонние. Как пишут СМИ, такие производители, как Dell и Lenovo, уже готовят модели с новыми чипами. По замыслу Nvidia, они якобы смогут конкурировать с ноутбуками Apple по производительности и времени работы.

Ни цен, ни характеристик, ни тем более точного срока анонса СМИ не дают. Поэтому к информации стоит отнестись со скепсисом, хоть такой шаг со стороны «зеленых» вполне логичен — у AMD-то свои процессоры есть, как и видеокарты.