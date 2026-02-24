Стало известно будущее Xbox после ухода Фила Спенсера

Корпорация Microsoft не планирует развивать маркетинговую стратегию «Это тоже Xbox» после ухода главы Microsoft Gaming Фила Спенсера и президента Xbox Сары Бонд. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на более чем десяток действующих и бывших сотрудников компании.

© Xbox

Собеседники издания подтвердили, что Спенсер задумывался об уходе еще в 2025 году, а его отставка не стала неожиданностью внутри корпорации. Публичное объявление состоялось 20 февраля, на несколько дней раньше запланированной даты, после того как информация просочилась в СМИ.

Отставка Бонд, которую многие рассматривали в качестве преемницы Спенсера, также обсуждалась внутри компании задолго до официального заявления. По данным источников, ее вклад в закрытие сделки с Activision Blizzard и партнерские переговоры высоко оценивался. Однако именно Бонд курировала кампанию «Это тоже Xbox», стартовавшую осенью 2024 года.

Концепция предполагала, что пользователям необязательно приобретать консоль для доступа к играм экосистемы — достаточно облачных сервисов или мобильных устройств. По информации The Verge, подобное позиционирование вызвало неоднозначную реакцию как среди сотрудников Xbox, так и среди лояльной аудитории бренда. Ряд источников отметил, что стратегия сопровождалась снижением продаж консолей и внутренними дискуссиями о её эффективности.

После смены руководства компания намерена «перезагрузить» бренд и пересмотреть приоритеты. Новый руководитель Microsoft Gaming Аша Шарма, ранее возглавлявшая ИИ-направление, воспринимается сотрудниками как управленец, которому предстоит восстановить фокус на ключевых ценностях Xbox.

Источники The Verge сходятся во мнении, что корпорация рассматривает Xbox как один из немногих устойчивых потребительских брендов в своем портфеле и намерена укрепить его позиции. При этом в компании признают, что заменить Спенсера будет непросто: он пользовался авторитетом в индустрии и поддерживал инициативы, такие как развитие кроссплатформенного взаимодействия, оказавшие влияние на весь рынок.

