Хидеки Камия проклял авторов утечек по новой Resident Evil

Разработчик Хидеки Камия, известный по работе над Devil May Cry и Resident Evil 2, публично раскритиковал пользователей, распространяющих спойлеры к Resident Evil Requiem до официального релиза. Недовольство он выразил на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

На прошлой неделе физические копии игры преждевременно поступили к части покупателей. В результате некоторые игроки завершили прохождение и начали публиковать ключевые сюжетные детали в социальных сетях и на профильных площадках. Ситуация вызвала негативную реакцию со стороны представителей индустрии.

В своем заявлении Камия подчеркнул, что подобные действия наносят ущерб как аудитории, ожидающей выхода игры, так и разработчикам, вложившим ресурсы в создание проекта.

«Да падет на вас проклятие, чтобы вы никогда больше не играли в видеоигры», — заявил разработчик.

Компания Capcom в свою очередь обратилась к игрокам с призывом воздержаться от распространения спойлеров и сообщила о намерении противодействовать утечкам.

Публикация обзоров ожидается после спада эмбарго 25 февраля в 18:00 по московскому времени. Полноценный релиз игры запланирован на 27 февраля. Для Resident Evil Requiem заявлена русская озвучка.

