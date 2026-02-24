Dell «радикально» решила проблему перегрева разъема в картах RTX 50xx

Dell дополнительно обезопасила свои новые компьютеры из-за проблем с разъёмом питания видеокарт Nvidia 12VHPWR. В одном из готовых ПК модели EBT2250 журналисты заметили «радикальное» решение: разъём питания внутри корпуса жёстко закреплён металлическими креплениями.

Речь идёт о разъёме стандарта 12V-2×6, который используется в современных видеокартах. В прошлом году сплошь и рядом были сообщения о перегреве и даже оплавлении таких коннекторов. Проблема возникала, если контакт подключался не полностью, либо «отходил».

В системе Dell разъём надёжно зафиксирован с помощью металлических деталей от компании Amphenol. Используемый блок питания, кстати, не имеет «родного» 16-контактного кабеля, пишут СМИ. Вместо этого используется переходник. Видеокарта в сборке — GeForce RTX 5070 Ti.