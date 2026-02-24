Mechanics VoiceOver раскрыла актерский состав русской озвучки Silent Hill f

Студия дубляжа Mechanics VoiceOver опубликовала видеоролик, посвященный работе над русской озвучкой хоррора Silent Hill f. В новом выпуске бэкстейджа раскрыт актерский состав, озвучивающий родителей главной героини — Хинако.

© Газета.Ru

Роль ее отца, Канты, исполнил Роман Стабуров, известный по роли президента Безнеса в «ЛЕГО Фильме». Голос матери, Кимие, принадлежит Марине Бакиной, которая озвучивала Скайлер Уайт из сериала «Во все тяжкие».

Главную героиню Хинако озвучивает Мария Примпе, ранее подарившая голос Скарлетт из игры Stellar Blade, а одного из жителей деревни — Диомид Виноградов, известный по роли Джона Сноу в дубляже «Игры престолов».

Выход русской озвучки Silent Hill f может сместиться с конца февраля на начало марта, однако официального подтверждения новой даты выхода пока не представлено. На данный момент студия работает над финальными правками, а обработка звука уже завершена.

Известно, что озвучка будет доступна бесплатно в качестве патча, который нужно будет установить в папку с игрой.

Ранее сообщалось, что русская озвучка Clair Obscur: Expedition 33 от GamesVoice выйдет 26 февраля.