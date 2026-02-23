Демоверсия узбекской игры получила «очень положительные» отзывы в Steam

Пиратская игра в жанре survival под названием Windrose от узбекской студии Windrose Crew достигла отметки в один миллион добавлений в списки желаемого в Steam. Разработчики сообщили о достижении в официальном обращении к аудитории, отметив, что не ожидали столь масштабного интереса к проекту, сообщает DTF.

© скриншот игры Windrose

В феврале команда представила демоверсию игры. По состоянию на момент публикации она получила рейтинг «очень положительный» на основе более 3,4 тыс. пользовательских отзывов. Игрокам доступны первые сюжетные задания и три острова, а также механики строительства и исследования процедурно генерируемых биомов.

В качестве бонуса за прохождение демо предусмотрена декоративная награда для базы, которая станет доступна в версии раннего доступа.

В обращении к сообществу разработчики подчеркнули значимость обратной связи, отзывов и обсуждения. В студии рассчитывают сохранить динамику интереса в преддверии дальнейшего продвижения проекта.

Следующий трейлер Windrose планируется представить 25 февраля в рамках мероприятия IGN Fan Fest.

