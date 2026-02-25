Доля магазина GOG в продажах New Blood Interactive рухнула

Даже собственный опыт запуска ретро-игры The Journeyman Project обернулся мучениями – заставить ее работать на современном ПК оказалось «мучительно больно».

Парадокс в том, что функции у GOG действительно хорошие. Один клик для установки модов, возможность хостить такие масштабные фанатские проекты, как Fallout London, тесная связь с сообществом. Но когда в Steam есть все то же самое плюс миллионы активных пользователей, скидки и удобный клиент, переходить на альтернативу готовы единицы. Ошри признает, что у него самого в GOG установлено всего две игры.

В декабре 2025-го у платформы появился шанс на реванш. Соучредитель CD Projekt Red Михал Кичиньский выкупил GOG у материнской компании за 40 млн долларов и пообещал бросить вызов Steam. Его стратегия – не пытаться копировать гиганта, а сделать ставку на кураторский подход, классические игры и отсутствие DRM. Но Ошри сомневается, что этого хватит.

