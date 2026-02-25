Новую главу Microsoft Gaming уличили в обмане геймеров и подписчиков

Назначение Аши Шармы на пост руководителя Microsoft Gaming вызвало оживленную реакцию игрового сообщества. Геймеры заподозрили, что вместо нее соцсети ведет менеджер или ИИ, а также обвинили ее в отсутствии увлечения играми, сообщает DTF.

Карьерный путь Шармы ранее не был напрямую связан с игровой индустрией: в Microsoft она работала с 2011 по 2013 год и вернулась в 2024-м, возглавив направление искусственного интеллекта. Именно это стало одной из причин настороженного отношения части аудитории.

После того как руководитель начала активно взаимодействовать с пользователями в соцсети X (ранее Twitter), ее попросили раскрыть личный профиль в экосистеме Xbox. Представленный аккаунт вызвал вопросы: согласно публичной статистике, активная игровая история стартовала лишь в январе. При этом за короткий период было запущено около 30 проектов, включая ключевые франшизы платформы.

Игроки обратили внимание на неоднородность статистики, что породило версии о возможной помощи сторонних лиц в формировании профиля либо о целенаправленном ускоренном знакомстве с библиотекой Xbox. Часть пользователей также предположила, что отдельные ответы руководителя в соцсетях могли быть подготовлены с использованием ИИ или коммуникационных агентств. Такая практика распространена среди крупных компаний.

Сама Шарма признала, что не является «вторым Филом Спенсером», который был известен как геймер, и подчеркнула, что активно знакомится с играми. Она также заявила, что поддерживает развитие технологий ИИ, но экосистема Xbox не будет «заполнена низкокачественным автоматизированным контентом».

Дискуссия быстро вышла за рамки конкретного аккаунта и переросла в более широкий вопрос: должен ли руководитель игровой платформы быть активным геймером. В индустрии существуют примеры противоположного подхода. Так, глава Take-Two Interactive Штраус Зельник ранее публично заявлял, что его задача — управлять бизнесом и создавать условия для креативных команд, а не выступать в роли потребителя продукта.

