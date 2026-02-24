Китайские производители оперативной памяти подняли цены до мирового уровня

WCCFTech: китайская DDR5 утратила ценовое преимущество на фоне глобального кризиса
На фоне глобального дефицита микросхем памяти внимание рынка привлекали китайские модули DDR5 бренда KingBank, выпускаемые на базе чипов компании CXMT. Ранее они предлагались по более низкой цене по сравнению с продукцией ведущих мировых производителей, однако теперь ситуация изменилась, сообщает портал WCCFTech.
Последние данные с площадки JD.com свидетельствуют о фактическом выравнивании цен и даже о более высоких ценах на китайскую оперативную память. Так, комплект DDR5 объемом 32 ГБ от KingBank оценивается в 3629 юаней (около $530), а наборы DDR5-6000 объемом 64 ГБ превышают $1000.
В то же время американская сеть Newegg продает комплекты DDR5 на 32 ГБ с аналогичными характеристиками от более популярных производителей за $440.
Таким образом, ценовое преимущество китайских производителей практически нивелировано, и их продукция сравнялась по стоимости с решениями на базе чипов Samsung, SK hynix и Micron.
По мнению экспертов, кризис памяти продолжится не менее одного года, а при худшем сценарии может растянуться на 10 лет.
