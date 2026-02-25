Энтузиаст создает VR-версию культовой Star Wars: Knights of the Old Republic

Пользователь форума Reddit с ником BearableBastard создает VR-порт культовой игры по франшизе «Звездные войны» — Star Wars: Knights of the Old Republic (KOTOR).

Энтузиаст продемонстрировал прогресс неофициального порта, созданного на движке Unity. В текущей сборке уже реализован рабочий пролог. По словам автора, за последние месяцы проект существенно продвинулся, однако ключевые трудности по-прежнему связаны с анимацией персонажей и корректной работой NPC в среде виртуальной реальности.

Боевая система переработана с учетом VR-механик. Если в оригинальной версии использовалась пошаговая модель с системой команд, то в адаптации световой меч управляется напрямую движениями игрока, включая возможность отражения выстрелов бластеров. Также реализованы способности Силы: их выбор осуществляется через меню, а применение — с помощью жестов.

При этом в 2021 году был официально анонсирован ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic, однако с тех пор новая информация практически отсутствует. По данным инсайдеров, разработка может продолжаться внутри студии Saber Interactive, хотя публичных подтверждений этому не было.

