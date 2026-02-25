Студия GamesVoice объявила дату выхода русской озвучки для Clair Obscur: Expedition 33. Релиз состоится 26 февраля, говорится в соцсетях студии.

Анонс был оформлен в ироничной манере: команда указала дату «13 февраля по юлианскому календарю» в публикации, хотя в видео указана дата в общепринятом формате — 26 февраля. Озвучка будет доступна бесплатно.

Проект в жанре мрачного фэнтези ранее привлек внимание аудитории визуальным стилем, сюжетом и атмосферой.

Clair Obscur: Expedition 33 — компьютерная ролевая игра, разработанная французской студией Sandfall Interactive, вышедшая в 2025 году для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Действие игры разворачивается в мире темного фэнтези. Главный герой отправляется в путешествие, чтобы уничтожить Художницу — существо, каждый год стирающее из реальности всех людей старше определенного возраста.

Expedition 33 стала дебютной игрой студии Sandfall Interactive, основанной выходцем из Ubisoft Гийомом Брошем. Игра стала хитом, получила более 400 наград «Игра года». Проект доступен бесплатно в подписке Game Pass.

