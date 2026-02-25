«Война миров: Сибирь»: когда выйдет и что ждать от игры

Будущее главной российской игры с огромными амбициями.

В мировом геймдеве постоянно происходит что-нибудь интересное. Студии с шумом меняют партнёров, на форумах сплетничают о трудной разработке, инсайдеры отчаянно выискивают всё тайное. В российской индустрии такое случается редко — потому что наши разработки хорошо чувствуют себя в инди-сегменте, но не так уж часто делают что-либо дорогое и интересное для масс.

Именно по этой причине «Война миров: Сибирь» выглядит настолько интересно. Это игра о нападении инопланетян на царскую Россию — с отличными визуалом, постановкой, анимациями и замахом на мировой хит. Изначально «Войну миров» делала 1С Game Studios, но недавно команда отделилась и заключила партнёрство с «Плюс Студией». Почему так вышло и как это повлияет на разработку? Давайте разбираться.

«Война миров: Сибирь»: главное об игре

Название: «Война миров: Сибирь»

Разработчик: «Мгла».

Дата выхода: 2027 год.

Жанр: сюжетное приключение.

Озвучка: русские субтитры и озвучка.

Платформа: ПК.

«Война миров: Сибирь»: как поиграть?

Сначала игра выйдет только на ПК, но консольный релиз тоже в планах. Информации о цене и системных требованиях пока нет.

Что за «Война миров: Сибирь»?

Это сюжетное приключение, основанное на романе Герберта Уэллса «Война миров». Но если в книге инопланетяне напали на викторианскую Британию, то в игре — на царскую Россию. В результате на улицах Петербурга царит хаос, народ в ужасе и голодает, а бандиты бесчинствуют. Тем временем колоссальные треноги кажутся всадниками апокалипсиса, от которых можно лишь бежать. Вот герой и бежит в Сибирь.

Разработчики не упоминают референсы, но в Сети игру давно прозвали «The Last of Us в Сибири». Сходства и правда есть. Мирные прогулки изобилуют яркими деталями, где люди в ужасе бегают по улицам и прощаются с жизнью, а преступники грабят магазины. В боевой системе есть кулачные бои, стрельба и стелс. Да и анимации местами напоминают классику.

Даже игроки, которые находят источники вдохновения, особо не ругаются. Всё же у игры самобытный сеттинг, выглядит она приятно и выделяется на фоне инди, которые обычно делают наши команды. К тому же разработчики регулярно удивляют: например, сотрудничают с театром Ермолиной и захватывают движения местных актёров или приглашают на презентацию шамана с бубном.

В общем, «Война миров: Сибирь» — перспективная и нетипичная для российского рынка игра.

Как «Война миров: Сибирь» стала инди-игрой

Изначально «Войну миров: Сибирь» делала студия 1С Game Studios. Идею сформировали на тот момент руководитель компании Альберт Жильцов и писатель Сергей Буркатовский. Потом к команде присоединился гейм-директор Андрей Шумаков, который сформировал окончательное видение «Войны миров». Он говорит, что «раньше она была скромнее, но в итоге мы здесь».

«Здесь» — это игра, минимальный порог входа в которую пару лет назад оценивали в $ 10 млн. Актуальный бюджет не называют, но в любом случае речь о будничной сумме для западной игровой индустрии и огромный – для российской.

Дело в том, что даже качественная игра может провалиться, никаких гарантий в геймдеве не бывает. Поэтому в текущих экономических условиях русскоговорящие инвесторы редко рискуют и в основном вкладываются в инди. Если они не выстрелят, то и бог с ними, однако одна удачная игра окупит расходы. Вот почему решение 1С о финансировании «Войны миров» — смелое и уважаемое.

Однако 12 февраля 2026 года стало известно, что разработчики «Войны миров» отделились от 1С Game Studios и открыли независимую компанию «Мгла». В неё перебралась абсолютно вся команда «Сибири», чем гордится руководитель Альберт Жильцов.

Я спросил: «Готовы ли вы рискнуть? Лично ты — художник, сценарист, программист — верите в игру настолько, чтобы рискнуть? Все 79 человек оказались готовы.

Разговоры об отделении шли ещё прошлым летом. По слухам, тогда игрой интересовалась «Леста» и предлагала $ 30 млн. Но беседы утихли, когда вокруг «Лесты» разразился скандал и у компании сменился владелец.

Однако зачем вообще думать о независимости, если у вас и так замечательные офис, команда и возможности? Можно бы упомянуть кулуарные разговоры о разногласиях в стане 1С, но лучше сфокусироваться на факте: текущее разделение — одно из самых джентльменских в игровой индустрии. Без ругани и с уважением. На презентации были и представители 1СGS и хлопали вместе с залом, а Альберт Жильцов, который провёл в компании 15 лет, вспоминал былое с тёплой ностальгией.

Это 15 лет. Умножьте их на 365 дней. Все эти дни ты входишь в одни и те же ворота, в одну и ту же дверь, приходишь за один и тот же столик. К месту привыкаешь, поэтому я по нему очень скучаю.

На вопрос о причинах отделения Жильцов отвечает следующим образом:

«Дело в комплексе того, как в современной ситуации делается бизнес. Есть санкции, есть разные нюансы, так что мы не свободны делать бизнес. Когда ты становишься независимым, ты получаешь в этом смысле больше возможностей, больше свободы.

Решение исходит не из того, что мне кто-то мешал. Это вопрос амбиций. Потому что с точки зрения бизнеса меня можно признать безумцем. Синглплеерная игра в России в 2026 году, какой-то театр, какие-то марсиане, какой-то XIX век. Я сумасшедший, понимаешь? Сумасшедшему лучше с самим собой. Меньше согласовывать своё сумасшествие. Хотя я, конечно, тронутым себя не считаю.

Вот эта свобода меня в большей степени интересовала. Теперь я могу привлекать партнёров и делать то, что мне нужно, чтобы у ребят было всё больше и больше возможностей. В предыдущей конструкции я был ограничен как минимум фактом наличия сложной акционерной структуры».

Важно, что на саму разработку отделение не повлияло. Разве что офис переехал на две станции метро.

Я работаю с той же командой и делаю то же самое. Что тот офис был рядом с метро, что новый рядом с метро.

Кто стал партнёром «Войны миров»?

Альберт Жильцов говорит, что игрой интересовалось несколько потенциальных партнёров. Главным условием была независимость. В итоге выбор пал на «Плюс Студию», которая не только поддерживает игру, но и видит в «Войне миров» мультимедийную франшизу — с сериалом, комиксами и прочими сторонними медиа.

Вот что рассказал руководитель игрового направления «Плюс Студии» Степан Горохов:

Это полноценное партнёрство. Мы совместно развиваем игровой бренд «Войны миров» в разных направлениях. Когда мы участвуем в каком-то проекте, мы не ограничиваемся только игрой или только кинопроектом. Мы не замыкаемся внутри одного формата, а стараемся развивать максимально широкий спектр развлекательного контента для пользователей. Это, по сути, сопродюсирование и создание мультиформатности вокруг IP.

«Плюс Студия» не владеет «Мглой», но сотрудничество позволяет разработчикам расширить команду. К примеру, презентацию 18 февраля провели с важной целью — объявить, что студия открыла новые вакансии и со временем планирует нанять ещё 70 человек, увеличив штат почти вдвое. Если вы как раз мечтали поработать над блокбастером и при этом не переезжать на Кипр, то вот ваш шанс.

Тем временем «Плюс Студия» не стоит над разработчиками и не спрашивает об окупаемости, подтвердил Горохов.

Окупаемость на данном этапе производства игры, когда до релиза ещё около года — это не то, что сейчас важно для «Плюс Студии». Цель компании — развитие бренда «Войны миров» и создание разного контента: сериалы, книги и прочие проекты. Мы стремимся создать то, что было бы увлекательно и в первую очередь развлекало пользователя. А остальное — приложится.

Как у 1С теперь дела с играми?

Компания не первый раз прощается с активами. В 2022 году она продала Tencent свою дочернюю компанию 1C Entertainment, наиболее известную по King’s Bounty 2. Тогда 1C Entertainment превратилась в Fulqrum и всё-таки сохранила хорошие отношения с бывшими коллегами. Именно Fulqrum издала на консолях «Сказки Старой Руси», карточный рогалик от 1С Game Studios.

Сейчас 1С работает над сессионным шутером «Калибр» и франшизой «Ил-2»:

Если коротко, то с играми у компании всё нормально. У них есть своя платёжеспособная фанатская база, а сотрудники 1С Game Studios, которые занимались «Калибром» и «Ил-2», остались на своих местах.