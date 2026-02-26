Игроки проводят в Roblox более 10 млрд часов в месяц

Аналитик Мэттью Бол поделился данными о вовлечённости пользователей в знаменитую игровую платформу Roblox. Статистику за 2025 год он опубликовал на свой странице в соцсети X.

По данным аналитика, в среднем пользователи проводили в Roblox около 10,3 млрд часов в месяц. Такой показатель значительно превышает другие платформы: в PlayStation игроки проводили примерно 4,3 млрд часов, а в Steam — 5,1 млрд. Бол отметил, что по вовлечённости Roblox приближается к стриминговому сервису Netflix.

Roblox представляет собой многопользовательскую онлайн-платформу, которая позволяет пользователям играть в созданные другими людьми игры и создавать свои собственные. Платформа содержит проекты множества жанров: от гонок до головоломок. Ежемесячная аудитория игры в России до блокировки составляла около 18 млн человек, страна находилась в топе по пользователям, уступая только США и Бразилии.