Steam, Dota 2 и Counter-Strike 2 столкнулись со сбоями по всему миру

20 февраля серверы Steam перестали работать в штатном режиме. Примерно в 22:30 мск сервис столкнулся с долгой загрузкой страниц, невозможностью синхронизировать облачные сохранения и долгим запуском игр у многих игроков по всему миру.

Кроме того, пострадали игры, работающие на серверах Valve. Так, в Dota 2 начался «Поиск сети», а в Counter-Strike 2 высвечивается аналогичная ошибка, отправляющая геймеров в главное меню. Многие пользователи также жалуются на отключения от уже идущих матчей и другие технические проблемы.

С чем именно связан сбой, неизвестно. По данным SteamDB, каких-то критичных ошибок на серверах Steam не обнаружено, однако онлайн в играх и самом лаунчере заметно упал — многие геймеры попросту не могут поиграть в любимые проекты.