Сбой в работе платформы Steam произошел по всему миру

Российские пользователи игровой платформы Steam в пятницу, 20 февраля, пожаловались на сбой в ее работе. В частности, за последний час сервис Downdetector зафиксировал свыше 15 тысяч жалоб.

© Вечерняя Москва

Больше всего жалоб на проблемы в работе Steam поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Республики Карелия и Ямало-Ненецкого автономного округа. 55 процентов респондентов сообщили об общем сбое, 20 процентов участников опроса — о проблемах с доступом к сайту, и еще 15 процентов — о сбоях мобильного приложения.

Кроме того, сбои наблюдаются в таких компьютерных играх, как Dota 2, Counter-Strike 2, Standoff 2 и PUBG: Battlegrounds, передает портал.

В прошлый раз масштабный сбой в работе Steam зафиксировали 24 декабря 2025 года — жалобы на стали поступать примерно после 21:30 по московскому времени. Пользователи платформы жаловались на отсутствие доступа к серверам у ряда игр и невозможность войти в свою учетную запись.

16 января СМИ сообщили о крупном сбое в мобильной игре Brawl Stars. При этом чаще всего неполадки возникают у тех, кто играет на устройствах на базе операционной системы Android.