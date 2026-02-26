$76.4790.32

Вышел первый геймплейный трейлер игры Aphelion про освоение новой планеты

Российская Газета

Студия Don't Nod, наиболее известная по серии Life Is Strange, выпустила новый трейлер своей грядущей игры Aphelion.

В ролике аудитории впервые полноценно представлен геймплей.

Синопсис у проекта следующий:

"К 2060 году Земля стала непригодной для жизни. Человечеству остается уповать только на Персефону - девятую планету, обнаруженную на краю Солнечной системы. Европейское космическое агентство отправляет на планету научную миссию "Хоуп-01" (Hope-01), состоящую из двух самых опытных астронавтов организации: Ариан (Ariane) и Томаса (Thomas). Их задача - изучить планету и решить, сможет ли человечество здесь возродиться".

Путешествие у астронавтов не задается с самого начала - корабль потерпел крушение, им самим приходится искать друг друга, а вокруг снуют враждебно настроенные сущности.

Релиз запланирован на ближайшую весну на ПК и консолях Sony и Microsoft.