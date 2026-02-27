Продажи NieR: Automata достигли 10 млн копий

Студия Square Enix провела трансляцию посвящённую успехам игры NieR:Automata. Издатель заявил, что продажи экшена достигли 10 млн копий за девять лет.

Авторы также наменкули на продолжение знаменитой игры. В конце промо-видео, посвящённое продажам экшена, появилась подпись: «NieR: Automata продолжится». Каких-либо подробностей о предстоящей игре разработчики пока не раскрыли.

NieR: Automata вышла в 2017-году на PlayStation 4 и ПК, а позднее — на Xbox и Nintendo Switch. Действие проекта разворачивается в постапокалиптическом мире будущего, где человечество воюет с инопланетянами, а различные роботы выступают за обе стороны. Игрок берёт на себя управление девушкой-андроидом 2В, которой предстоит пройти тяжелые испытания в открытом мире.