Тираж симулятора RoadCraft достиг миллиона копий

Симулятор RoadCraft об устранении последствий катастроф разошёлся тиражом в миллион копий. Студия Saber Interactive сердечно поблагодарила сообщество за поддержку.

© кадр из игры

Игроки поздравили команду разработчиков и поинтересовались, когда ждать следующее обновление. Те ответили, что добавят свежий контент в марте.

RoadCraft — это симулятор подрядчика, который разбирается с хаосом, оставшимся после катаклизмов. Нам предстоит расчищать улицы и восстанавливать инфраструктуру городов. Для этого в гараже полно тяжёлой техники. Каждый бульдозер, кран, ковш и грузовик послужит делу.

Однако главной задачей остаётся планирование. Всего доступно 8 карт с разными биомами. И в каждом прохождении перед игроком встанут вопросы: что восстановить в первую очередь, какие участки дороги просто расчистить, а какие заасфальтировать и как провести технику?

Напомним, что RoadCraft вышла 20 мая 2025 года и сходу побила рекорды SnowRunner и MudRunner — схожих симуляторов той же студии. Она была хорошо принята сообществом и собрала 75% положительных отзывов в Steam.

Критики тоже оказались благосклонны. Релиз стал одним из самых успешных в истории издателя Focus Entertainment.