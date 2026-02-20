Премьеру экранизации BioShock могут приурочить к релизу четвертой части серии

Продюсер экранизации BioShock Рой Ли признался, что анонсированный в 2022 году фильм могли снять «ещё несколько лет назад». Однако этому помешала занятость съёмочной группы.

© кадр из игры

Например, режиссёр Фрэнсис Лоуренс выпустил «Долгую прогулку» и занимается лентой «Голодные игры: Рассвет жатвы». Последняя выйдет в ноябре, а Лоуренс будет трудиться над фильмом как минимум до сентября. Только после этого у него получится вернуться к экранизации BioShock. Ли не захотел давать конкретных обещаний, но не стал исключать, что съёмки BioShock могут начаться в 2027 году.

Несмотря на то, что работу над BioShock постоянно откладывают в долгий ящик, Ли уверен — фильм желанный. Netflix и Take-Two Interactive (владелица серии) «очень хотят» увидеть экранизацию. Причём её премьера должна совпасть с «потенциальными» новыми «воплощениями игры». Вероятно, Рой подразумевает BioShock 4.

Глава Take-Two подтверждал, что четвёртая часть обязательно выйдет. Однако официальной информации о ней практически нет. Игроки могут довольствоваться подробностями со стороны СМИ: события BioShock 4 якобы развернутся в Антарктике.