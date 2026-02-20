Atomic Heart получила коллекцию цветов с букетами из кабелей

Отечественный шутер Atomic Heart получил тематическую коллекцию презентов в честь грядущих гендерных праздников. Их подготовил маркетплейс цветов и подарков «Флаувау», а слоган столь необычной коллаборации гласит: «Даже роботы испытывают чувства».

© Флаувау

И «цветы» действительно оказались близки к роботизированной тематике. Букеты из коллекции Atomic Heart состоят из кабелей-«тюльпанов» или включают в себя металлические розы. Помимо букетов с изображением игровых элементов, цветы получится подарить в оцинкованном ведёрке.

«Когда робот думает о привязанности, он представляет соединения. Надёжные, стабильные и без потерь сигнала. Так появился этот букет из кабелей», — гласит описание «цветов» из проводов.

Также для коллаборации с «Флаувау» подготовили «серебряную» клубнику в шоколаде и бенто-торты. Взглянуть на новинки можно на фотографиях ниже.

А ещё коллаборация Atomic Heart и «Флаувау» сопровождается арт-объектом «Ромашка», который установили на «Хлебозаводе» в Москве. Поклонники шутера должны сразу вспомнить камеры, которые засекают главного героя и натравливают на него суровых роботов. Однако воплощение «Ромашки» в реальном мире символизирует любовь и заботу.

Приобрести коллекцию Atomic Heart можно на «Флаувау» в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Челябинске и Екатеринбурге.