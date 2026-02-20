В Rainbow Billy: The Book of Fears геймеры будут взрослеть вместе с героем

Анонсировано приключение Rainbow Billy: The Book of Fears, которое станет продолжением Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan.

© кадр из игры

В новой игре геймеры возьмут на себя роль повзрослевшего главного героя, столкнутся с его сомнениями и страхами, а также окунутся в мир, где эмоции важнее действий. В пути Билли повстречается со Страшилами — существами, сотканными из тревог и неразрешённых чувств. Важно будет не победить противников, а понять, что делает их такими.

Разработчики описывают игру как «меланхоличное, вдумчивое повествование о взрослении, о том, как научиться называть свои страхи и понять, что осознание их — это самое смелое, что можно сделать». Они обещают геймплей, основанный на повествовании, неспешный темп игры и значительные отличия от первой части.

Релиз Rainbow Billy: The Book of Fears ожидается на PC в 2026 году. Русского языка в игре, увы, не будет.