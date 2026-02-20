Razer представила алюминиевую клавиатуру Huntsman Signature Edition за $500

Компания Razer анонсировала новую флагманскую игровую клавиатуру Huntsman Signature Edition по цене $500 (примерно 38,5 тыс. руб. по курсу на 20 февраля 2026 года). Устройство доступно только через официальный интернет-магазин производителя и позиционируется как премиальная версия линейки. Об этом сообщает издание Tom's Hardware (TH).

© Газета.Ru

Модель получила корпус из алюминия 6063, обработанного на станке с ЧПУ. Задняя панель выполнена с зеркальным PVD-покрытием, что подчеркивает статусность устройства. Верхняя часть также анодирована, благодаря чему клавиатура стала тяжелее и устойчивее по сравнению со стандартной версией.

В основе новинки лежит платформа Huntsman V3 Pro. Она оснащена фирменными аналоговыми оптическими переключателями Razer второго поколения с частотой опроса до 8000 Гц, однако максимальный показатель доступен только при проводном подключении.

Поддерживаются функции Snap Tap и SOCD, позволяющие активировать команды без полного нажатия клавиш, а также настраиваемые точки срабатывания и технология Rapid Trigger с динамической регулировкой отклика. Кроме того, предусмотрен аналоговый ввод для имитации плавного управления в гоночных симуляторах.

Как пишет Tom's Hardware, если стандартная версия V3 Pro не отличалась выразительным внешним видом, то Signature Edition выглядит как полноценное кастомное решение.

Ранее выяснилось, что к диску с игрой Resident Evil Requiem приложат турник и брусья.