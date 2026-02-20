К диску с игрой Resident Evil Requiem приложат турник и брусья

Японская компания Yume Group объявила о выпуске ограниченного набора с хоррор-игрой Resident Evil Requiem от Capcom. Специальное издание поступит в продажу 27 февраля для платформ PlayStation 5 и Nintendo Switch и уже вызвало удивление у пользователей, поскольку оно включает полноценный спортивный тренажер. Об этом сообщает издание ITmedia.

© Газета.Ru

В рекламном ролике, опубликованном компанией, президент Yume Group Шигехиро Ишида и певица Юри Хошина представляют новинку в фирменной манере телемагазина. Исида подчеркивает, что игра требует задействовать «и голову, и тело», а также позволяет настроить уровень сложности, делая ее доступной даже для новичков. Хосина эмоционально поддерживает его репликами в привычном стиле.

После презентации игры зрителям предлагают комплект под названием «Кошмарный набор ужаса», в который помимо самой игры входит оригинальный домашний тренажёр «Yume burasagari kenkoki» – турник с брусьями. По задумке авторов, после напряженных игровых сессий пользователи смогут «повисеть» на тренажере, чтобы расслабить спину и поясницу, напряженные от пережитого ужаса.

Стоимость ограниченного издания составляет 19 800 иен (примерно 10 тыс. руб. по курсу на 20 февраля 2026 года). В комплект также входит эксклюзивная коробка с иллюстрациями Исиды и Хосины. Для сравнения: стандартная версия игры стоит 8 990 иен (4,4 тыс. руб.).

Всего будет выпущено 50 наборов, при этом один покупатель сможет приобрести до девяти комплектов.

Ранее новая игра Pragmata с девочкой-роботом привлекла внимание педофилов.