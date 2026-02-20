Хидео Кодзима смонтировал загадочный ролик — OD

Геймдизайнер Хидео Кодзима поделился в соцсетях новостью о завершении работы над новым роликом. Монтаж и сведение звука — «всё», но до сих пор непонятно, что именно готовит разработчик.

© GQ JAPAN

Это то самое видео, о котором сообщалось в начале февраля. Кодзима сел за монтаж «впервые за восемь месяцев», и многие подумали, что он готовит ролик к анонсу PC-версии Death Stranding 2: On the Beach. Порт действительно представили, на недавней State of Play, с релизом 19 марта и трейлером. Но упомянутый загадочный ролик — это что-то другое, так как монтаж продолжился и после анонса.

Так что же это? Кстати, надпись на экране: 小島秀夫監修作品, где 小島秀夫 — это Хидео Кодзима, а 監修作品 — «то, что сделано под его контролем/наблюдением» (старое доброе «A Hideo Kojima Game», как в английской версии?).

Некоторые пользователи предполагают, что геймдизайнер готовит новый трейлер своего нетипичного хоррора OD Knock, а кто-то надеется и на Physint. Правда, в августе 2025 года Кодзима признавался, что работает над шпионским экшеном в одиночку. Поэтому, возможно, для трейлера Physint ещё рановато.

И да, не исключено, что Кодзима сделал ещё один ролик Death Stranding 2 для PC. Прорвавшись сквозь заросли постов и репостов в его соцсетях, удалось узнать, что:

разработчик подготовил японскую и английскую версии видео;

в ролике используется «музыкальная композиция со сложным ритмом». Кодзиме даже пришлось использовать метроном.