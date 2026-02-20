Asus добавила секретную «чистую» версию Windows 11 в новые ноутбуки

Asus представила не так давно новые бизнес-ноутбуки ExpertBook B5 G2 и ExpertBook B3 G2. Вот только в характеристиках “глазастые” пользователи Сети заметили необычную версию Windows 11, которая возможно попала туда случайно.

© Ferra.ru

В характеристиках устройств появилась необычная опция — «Windows 11 pure OS (not for open channel)». При этом в официальных анонсах компания не объясняет, что именно она означает.

Фраза «not for open channel» обычно говорит о том, что такая версия не будет продаваться в обычных магазинах. Скорее всего, она предназначена для корпоративных клиентов.

Предположительно, «pure OS» — упрощённая версия Windows без лишних программ и пробных приложений.

Обычным пользователям придется удалять всё самостоятельно.