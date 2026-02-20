Создатель Path of Exile похвалил авторов Diablo 2 за выпуск Reign of the Warlock

Один из создателей Path of Exile Крис Уилсон оценил решение авторов Diablo II: Resurrected выпустить Reign of the Warlock как DLC, а не часть основной игры.

© кадр из игры

«Diablo 2 — это общая память для всех нас, и поэтому к ней нужно относиться с особой бережностью. Совершенно очевидно, что команда D2R очень трепетно к этому относится. Это становится особенно понятно, когда видишь, как они разделили изменения на новую эру, которую можно выбрать для каждого персонажа», — отметил Уилсон.

По его мнению, планы авторов вводить все будущие изменения именно в Reign of the Warlock связаны не с желанием заработать как можно больше, а с целью сохранить «музейный экспонат». Уилсон уверен, что создатели Diablo ll: Resurrected с большим уважением относятся к своему творению и прекрасно понимают, что делают.

Напомним, что дополнение Reign of the Warlock привнесло в Diablo ll: Resurrected новый класс — Чернокнижник. В будущем он появится и в других играх серии. Разработчики отметили, что могут поддерживать Reign of the Warlock и дальше, выпуская новый контент. При этом Diablo ll: Resurrected останется нетронутой.