Переиздание Xenoblade Chronicles X получило нативную версию для Nintendo Switch 2. Её можно приобрести за 65 долларов в eShop, а владельцам игры для первого поколения гибридной консоли можно обновиться за 5 долларов. За эти деньги геймеры получат поддержку разрешений вплоть до 4К (в док-станции) и 60 FPS.

© кадр из игры

Nintendo также показала трейлер в честь выхода Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition на Switch 2. В нём как раз делают акцент на добавленных улучшениях: повышенных показателях частоты кадров и разрешения. При этом игра удостоилась и отдельного сравнения графики за авторством энтузиастов.

В разборе графики можно заметить колоссальную разницу в картинке Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition на Switch и Switch 2. На прошлом поколении детали отдалённых объектов размыты и покрыты «пикселями». В обновлённой версии детализация гораздо чётче, особенно в режиме док-станции. Также геймеры приметили, что тени и освещение стали выглядеть более естественными.

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition вышла на Nintendo Switch 2 спустя 11 месяцев после релиза на Switch, при этом оригинальная версия дебютировала ещё в 2015 году на Wii U. Переиздание заслужило восторженные обзоры журналистов.