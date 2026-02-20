Названы самые бесполезные улучшения для ПК

Журналисты портала XDA перечислили улучшения, которые серьезно не влияют на производительность компьютера. Материал опубликован на сайте медиа.

© Lenta.ru

По словам авторов, некоторые разрекламированные апгрейды для персонального компьютера (ПК) на самом деле не оказывают заметного влияния на скорость работы устройства. Специалисты перечислили виды подобных улучшений.

В первую очередь к ним отнесли охлаждение процессора «все в одном». По словам авторов, подобные системы актуальны только для ультрамощных чипов: «Шестиядерные и восьмиядерные процессоры с TDP до 125 ватт по-прежнему доминируют в большинстве потребительских систем, поэтому вам не нужна дорогая система жидкостного охлаждения», — заявили специалисты.

Также авторы полагают, что большинству пользователей не нужны сверхбыстрые NVMe SSD-накопители, как и высокоскоростная оперативная память. Так, они объяснили, что более быстрая оперативная память обычно сопровождается большей задержкой CAS, что еще больше усложняет кажущиеся преимущества в производительности.

Кроме того, пользователей попытались отговорить от приобретения очень дорогих материнских плат и экстремально дорогих процессоров. «Современные игры требуют от видеокарт выполнения ресурсоемких задач, а многоядерные процессоры по-прежнему недостаточно используются в большинстве игр», — отметили авторы.

Ранее специалисты издания XDA посоветовали регулярно чистить ПК, обновлять BIOS и делать резервные копии. Также в материале говорится, что хотя бы раз в несколько недель следует выключать компьютер, а не ограничиваться спящим режимом.