Gaijin и Targem показали космический экшен Star Wrath

Издатель Gaijin Entertainment и разработчик Targem Games представили космический extraction-экшен от третьего лица Star Wrath. Закрытое бета-тестирование уже стартовало, подать заявку можно на официальном сайте.

© Star Wrath

События Star Wrath происходят в будущем в Солнечной системе, где пилоты на настраиваемых звездолетах сражаются за ресурсы. Доступны режимы PvP и PvE. В описании авторы упоминают реалистичную физику и продвинутую модель повреждений. Каждый модуль у кораблей можно уничтожить по отдельности.

Пилоты обладают собственным набором навыков. Их разблокировку и прокачку подают как процесс, где вы редактируете ДНК бойца. При этом наиболее успешные комбинации можно получить из тел убитых противников.

Приглашения для участия в ЗБТ будут рассылать волнами. Тем, кто не хочет ждать, предлагают «наборы основателя» с немедленным доступом к «бете» и эксклюзивными материалами («косметика», чертежи, оружие и модули).