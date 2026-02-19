Как открыть бесконечные патроны в Resident Evil 7: гайд

Перед скорым релизом Resident Evil Requiem у многих фанатов серии наверняка появилось желание перепройти предыдущие части, включая Resident Evil 7. Она поощряет повторные прохождения бонусными предметами — каждый по-своему меняет игру. Портал gamerant.com рассказал, как открыть бесконечные патроны и другие бонусы в Resident Evil 7.

© Steam

Бесконечные патроны

Для того, чтобы открыть бесконечные патроны, достаточно завершить игру на максимальной сложности Madhouse. Она открывается после первого прохождения, но к ней есть смысл подготовиться заранее. Другой важный нюанс: бесконечные патроны представлены предметом, который игрок должен держать в инвентаре.

Albert-01R и Secrets of Defense

Магнум Albert 01R и бонусный свиток Secrets of Defense открываются после 1 прохождения игры на любой сложности. Albert-01R — мощное орудие, которое использует патроны для обычного пистолета, благодаря чему он хорошо подходит для более выносливых врагов на сложности Madhouse. А свиток просто повышает защиту игрока, лежа в инвентаре. Он пригодится лишь в отдельных моментах битв с боссами, но тем не менее.

Рентгеновские очки и циркулярная пила

Два редких предмета, которые не так просто открыть — для этого нужно пройти Resident Evil 7 менее чем за 4 часа. Конечно, спидраннеры проходят игру менее чем за два, так что ничего невозможного в этом нет, но Albert-01R определенно сделает задачу проще.

Очки можно найти в подвале; они помогают лучше видеть коллекционые предметы. А циркулярная пила — оружие ближнего боя, которое сделает поединки с членами семьи Бейкер гораздо проще.

Беговые ботинки и Essence of Defense

Наконец, для открытия двух последних предметов игроку нужно найти и уничтожить все 20 фигурок. Ботинки увеличивают скорость ходьбы, а второй бонусный свиток, в сочетании с первым, дополнительно снижает урон врагов. Хорошая новость в том, что уничтоженные статуи засчитываются за все прохождения — если вы забыли одну или две, то начинать игру заново ради них не обязательно.