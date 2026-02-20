Unity позволит создавать видеоигры просто описав идею текстом
Unity объявила, мол, скоро любой желающий сможет собрать простую игру, просто описав свою идею обычными словами. Код можно будет не писать.
Новый инструмент на базе ИИ, который компания представит в марте на конференции Game Developers Conference, обещает «большие перемены» в геймдеве. Инструмент будет встроен прямо в редактор Unity. Достаточно ввести текстовое описание того, что вы хотите видеть в игре («платформер, где котик собирает монетки», допустим), — и ИИ самостоятельно сгенерирует игровую логику, персонажей и структуру уровней.
Глава Unity Мэттью Бромберг назвал это направление «главным приоритетом компании» на ближайший год. Система использует языковые модели от партнеров.
Осталось выяснить, насколько качественными и готовыми к использованию получатся проекты.