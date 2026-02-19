Как прошел Mobile Legends M7 Джакарта

Как приехать журналистом на турнир по мобильной игре и стать известным футболистом в Индонезии.

В начале 2026 года мы отправились в Джакарту, где в этом году прошёл седьмой чемпионат мира по Mobile Legends: Bang Bang — турнир M7, собравший сильнейшие команды со всего мира. Индонезийская столица на несколько недель стала центром мобильного киберспорта: аншлаги на арене, десятки тысяч зрителей в онлайне и напряжённая борьба за титул.

В основной стадии турнира выступила российская команда Team Spirit. А вот для Virtus.pro путь к мировому первенству завершился раньше — коллектив остановился на этапе квалификаций и до главной сцены M7 не добрался.

Какой оказалась Джакарта

Джакарта — это добрые люди, острая еда, небоскрёбы и, что важнее для нас, огромная любовь к Mobile Legends и футболу.

Когда я летел в Азию в первый раз в своей жизни, то опасался, что разница в менталитете и восприятии жизни может быть слишком большой. Однако был приятно удивлён абсолютно «интеллигентной» тишиной в самолёте и невероятным гостеприимством. Перелёт оказался долгим: сначала из Москвы в Дубай — пять с половиной часов, затем из Дубая в Джакарту — около восьми часов. С учётом ожидания в Дубае (пять часов) дорога заняла примерно 18 часов.

По приезде нас встретили со всеми азиатскими почестями: всё, что тебе нужно, будет сделано. Комфорт в поездке особенно ощущается, когда ты находишься в такой приятной компании организаторов от лица MOONTON Games и коллег-журналистов.

Внешне город напоминает джунгли внутри мегаполиса — пальмы буквально растут вдоль дорог.

Первые два дня были экскурсионными. Мы попробовали экзотические фрукты и необычайно острую еду, которая для местных жителей не считается чем-то экстремальным — мы всегда заказывали low spicy, но это было всё равно очень остро. Даже страшно представить, насколько острые блюда едят коренные жители.

Фрукты удивили, а свежевыжатые соки и вовсе поразили. Например, вы когда-нибудь слышали о сметанном яблоке? Я — нет.

До поездки в Джакарту, столицу Индонезии, где мне впервые довелось попробовать этот фрукт в 22 года. По словам индонезийцев, сметанное яблоко обладает антиоксидантными свойствами, помогает организму бороться с вирусами и укрепляет иммунитет. К тому же оно необычайно вкусное, а свежевыжатый сок из него и вовсе может вызвать привыкание.

MLBB в Индонезии

Mobile Legends — одна из главных киберспортивных дисциплин в Азии. Это понимаешь сразу, как только начинаешь играть на азиатских серверах MLBB: становится очевидно, что играть ты не умеешь. Для Индонезии MLBB — это как «Контра» или «Дота» у нас. Если играл, например, в Dota 2, то хотя бы понимаешь фундаментальные вещи для жанра, однако, когда у тебя суммарно около 100 часов в MOBA, остаётся только сквозь зубы терпеть десятки часов унижений или просто бежать.

Примерно каждый второй человек в стране здесь знает о Mobile Legends: Bang Bang — это действительно почитаемый спорт. Люди в Индонезии очень доброжелательные, спокойные и уважительно относятся к личным границам.

Также футбол здесь возведён в культ. Я даже не предполагал, что чемпионат Индонезии стабильно собирает стадионы — минимум 10 тысяч зрителей на каждом матче.

Мне даже удалось привлечь внимание фанатов, выложив короткое видео с чеканкой мяча в социальные сети. Предварительно я отметил в комментариях главный клуб столицы — «Персиджу», после чего ролик быстро стал вирусным.

История миллионных просмотров

После того как видео с чеканкой теннисного мяча завирусилось, началось самое интересное. В комментариях стали писать, что я новый игрок и потенциальное подписание столичной команды. Меня начали звать на домашний матч «Персиджи», и я решил пойти, заранее сделав плакат с надписью «Пожалуйста, просмотрите меня в «Персидже» (Please Trial me Persija).

Я пришёл на стадион с этой табличкой и показывал её всем, включая ложу, где находились функционеры клуба. Болельщики начали снимать меня на телефоны — буквально каждый третий. Многие переводили камеры с поля на меня. Вскоре мне начали присылать фотографии с телетрансляции матча.

В местных соцсетях клип набрал больше 5 млн просмотров.

Однако игра подошла к концу, и ко мне так никто и не подошёл — ни для общения, ни с предложением о просмотре. Хотя я точно знал, что все, причастные к клубу, уже меня видели.

После матча со мной фотографировалось огромное число людей. Один из них указал мне на легенду индонезийского футбола Бамбана Памункаса, который как раз уходил со стадиона. Мы пообщались, он взял мой контакт и пообещал помочь.

От футбола к MLBB

Позже я сменил футболку «Чемпионата» на футболку MLBB, сделал косплей на Бруно, одного из героев Mobile Legends, и отправился на карнавал MLBB. Это развлекательная зона, где зрители смотрели матчи чемпионата мира и участвовали в различных активностях.

На баскетбольной площадке я снял видео, где забиваю мяч в корзину ногами.

А затем, встретив известную косплеершу c 7 млн подписчиков Myrtle, записал совместное видео.

Уже на следующий день в медиакомнате ко мне подошли кураторы MOONTON Games и предложили снять серию видеороликов, посвящённых M7. Так появились видео с противостоянием Гатоткачи и Бруно на футбольном поле, а также совместная публикация на официальных каналах Mobile Legends.

Постер был переработан: вместо футбольной команды на нём появилась команда MLBB. После вылета Team Spirit я начал болеть за Alter Ego, поддерживая команду на трибунах вместе с фанатами. Публикации собрали около 200 тысяч лайков суммарно.

Как прошло выступление Team Spirit

На турнире Team Spirit прошла швейцарский этап с результатом 3-2 и вышли в топ-8. Однако в первой стадии плей-офф команда уступила SRG, вылетев в нижнюю сетку.

Швейцарский этап сложился следующим образом: победа над Evil из Сингапура (1-0); поражение от малайзийской SRG (1-1); победа над ONIC из Индонезии (2-1); поражение от филиппинской Aurora (2-2); победа над CFU Gaming из Камбоджи (3-2) и выход в топ-8.

В нижней сетке плей-офф Spirit уступила будущим финалистам Alter Ego со счётом 1:3 и завершила выступления на чемпионате мира по Mobile Legends: Bang Bang. Но это всё равно отличный результат, учитывая, что в топе всегда только азиатские команды, а Spirit — лучшая за пределами SEA.

В итоге пятое-шестое место, что для команды определённо шаг назад: в предыдущие два года команда стабильно входила в топ-4.

Финал M7 по MLBB

В финале M7 встретились Alter Ego и филиппинская Aurora Gaming PH. Для индонезийских болельщиков финальный день в Джакарте был настоящим праздником, ведь Alter Ego — индонезийская команда.

Всё завершилось неожиданно быстро: Aurora уверенно победила со счётом 4:0. Хотя это было в какой-то мере предсказуемо, ведь все прошлые чемпионаты мира по MLBB, за исключением одного розыгрыша, выигрывали команды с Филиппин.

Тем не менее финальный матч получился невероятно атмосферным: аншлаг, громкая поддержка трибун и ощущение большого спортивного события.

Турнир получился ярким и насыщенным, а поездка в Индонезию — незабываемой. В дополнение ко всему вы также можете посмотреть интервью со мной, где я подробнее рассказываю о популярности в Индонезии.

Такой получилась поездка «Чемпионата» в Джакарту на чемпионат мира по MLBB M7: насыщенная, неожиданная и по-настоящему запоминающаяся. Турнир подарил массу эмоций — как в плане киберспорта, так и за его пределами. Возможно, это только начало истории, и продолжение ещё впереди.