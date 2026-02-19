Новая игра Pragmata с девочкой-роботом привлекла внимание педофилов

Платформа Reddit заблокировала один из разделов, посвященных игре Pragmata, после публикации контента с нарушением правил сервиса. Речь идет о сабреддите r/Pragmata_, который был удален 18 февраля за нарушение «Правила 4», запрещающего распространение сексуального и оскорбительного контента с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает издание Kotaku.

Сообщество поклонников Pragmata на Reddit ранее разделилось на три отдельных раздела: основной r/Pragmata, альтернативный r/PragmataSFW, позиционирующий себя как пространство без сомнительного контента, и r/Pragmata_. Последний был создан после того, как модераторы основного сабреддита начали удалять сексуализированные публикации и комментарии, связанные с андроидом Дианой – персонажем игры, имеющим несовершеннолетней девочки.

На фоне споров вокруг контента один из модераторов r/PragmataSFW под ником JoeZocktGames публично объявил о сложении полномочий. В своем заявлении он сообщил о «потоке педофильского контента» и отметил, что предложения ужесточить модерацию в основном сообществе не были восприняты всерьез. Он также раскритиковал решение пригласить в команду модераторов пользователей, публиковавших откровенные изображения в стиле «лоли», и заявил, что один из постов с непристойным изображением Дианы был удален уже администрацией Reddit.

Вероятно, волна жалоб и обсуждений вокруг r/Pragmata_ привела к вмешательству администрации Reddit и последующей блокировке сообщества. В правилах платформы прямо указано, что запрещен любой сексуализированный или хищнический контент, связанный с несовершеннолетними.

Выход игры Pragmata запланирован на 24 апреля 2026 года на платформах Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Windows и Xbox Series X/S.

