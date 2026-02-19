В Московском кластере видеоигр и анимации пройдут «Киберсубботы»

В Московском кластере видеоигр и анимации в «Сколкове» начинаются «Киберсубботы» — ежемесячные встречи для разработчиков и любителей игр всех возрастов. Программа включает тестирование новинок резидентов кластера и проведение турниров с призовым фондом. Первое мероприятие состоится 21 февраля. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

© Mos.ru

«Посетителей ждут VR-квесты, лекции экспертов, мастер-классы. Например, можно будет придумать дизайн персонажа, познакомиться с процессом создания открытого мира в видеоиграх, узнать о карьерных перспективах в индустрии», — отметила Наталья Сергунина.

Среди гостей и ведущих предстоящих «Киберсуббот» — преподаватели МИРЭА — Российского технологического университета и школы дизайна Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», а также известные стримеры, специалисты по подбору кадров и арт-директора крупных компаний. Следующую встречу планируют провести в конце марта.

В апреле и мае в рамках проекта пройдут дни открытых дверей для студентов. Участникам расскажут о работе студий — резидентов кластера.

Узнать подробности о мероприятиях и зарегистрироваться можно на официальном сайте.

Первую очередь нового креативного кластера в инновационном центре «Сколково» — Московский кластер видеоигр и анимации — открыли в ноябре 2025 года. Это уникальная система полного цикла разработки видеоигр и анимации — от воплощения идеи до экспорта продукта за рубеж. В кластере есть все условия для создания контента любой сложности: здесь оборудованы студии захвата движения и звукозаписи, кинозал высокого разрешения, образовательный лекторий, киберспортивная арена и выставочные пространства. Резидентами уже стало 52 компании: 44 видеоигровые и восемь анимационных.

